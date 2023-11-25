費度：辛辛那提畀「小」費 賀晉級

FC辛辛那提於季後賽首圈第2場賽事中，經過一輪馬拉松式的互射12碼後，最終擊敗紐約紅牛晉級到東岸4強階段，但他們今仗面對費城聯賽前令我感到有些擔憂。

FC辛辛那提幾位主力防守球員經已飽受傷患困擾，其中夏古隆特更已提早收咧。最近獲選為美職年度最佳守衛的美亞斯加，下一仗有機會未能上陣，所以球隊望有奇蹟出現，今仗美亞斯加可以趕及傷愈復出鎮守後防。

然而，FC辛辛那提踢出悅目的進攻足球，前線擁有最近入球頻頻及最具創造力的盧斯安奴阿高斯達攻堅，他跟另一前鋒班頓華斯基斯串連得非常好。一對左右翼衛同樣擔當FC辛辛那提進攻的重要角色，特別是季後賽首圈第1場對紐約紅牛時梅開二度的左路翼衛巴利爾，今季亦多次於邊路位置交出助攻。

費城聯季後賽首圈直落兩場擊敗新英倫革命，成功晉級東岸4強。賽前我曾經提到，祖利安卡蘭沙、丹尼爾加斯丹及米高烏利這個鐵三角進攻相當合拍，如果球隊希望取得成功的話，這3位球員就需要再一次交出好表現了。

祖利安卡蘭沙對新英倫革命的第1場賽事中受傷，但他經已復操，所以球隊將希望他可以有足夠狀態落場比賽。但是卡爾雲拿仍需停賽，這對球隊造成嚴重影響，皆因他於左閘位置上前助攻時，充滿危險性。

雖然雙方都有主力球員缺陣，但FC辛辛那提是今季常規賽表現最佳的球隊，我認為他們的實力比費城聯高，所以最終FC辛辛那提將可獲勝。