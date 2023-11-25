夏蘭特開紀錄阿諾特扳平 曼城利物浦各1言和

艾寧夏蘭特(左)同阿歷山大阿諾特各入1粒。(Getty Images)

英超周六(25日)早場曼城主場迎戰利物浦，「藍月亮」把握對方一次犯錯，憑艾寧夏蘭特開紀錄，「紅軍」阿歷山大阿諾特下半場一記神來之筆扳平，最終踢成1比1各得1分，曼城連續兩場聯賽打和。

曼城未受多名主力受傷影響，繼續強陣出擊，傳聞受傷嘅尼敦阿基同艾寧夏蘭特原來冇事，兩人都正選登場，利物浦就以國際賽期間狀態甚佳嘅達雲紐尼斯掛帥，中場用居迪斯鍾斯。

開賽11分鐘曼城出現攻門機會，菲爾科頓埋門起腳唔中目標，16分鐘達雲紐尼斯回敬一記頭槌，被艾達臣摩拉斯飛身撲出。

戰至27分鐘，「紅軍」門將艾利臣比加開龍門球失誤，尼敦阿基前場攞波後連過兩關，然後傳交艾寧夏蘭特一射破網，曼城先開紀錄。

完半場前菲爾科頓再喺右路大位起腳，艾利臣比加及時拍出，曼城半場領先1粒。下半場雙方鬥攻，68分鐘魯賓戴亞斯撞入，但因為文路爾艾簡治犯規在先判「詐胡」。

戰至80分鐘，穆罕默德沙拿引開對方注意，阿歷山大阿諾特搵到射門機會，喺對方4人包圍下勁射破網，利物浦憑呢個入波執番1分。