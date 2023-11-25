希斯基：阿聯反彈食好「西」

西部聯及阿德萊德聯在前一輪的聯賽都落敗，但其實雙方的走勢確是大相逕庭。

阿聯開季的不敗走勢(2勝1和)於上一輪聯賽被FC悉尼擊敗而終結。相反，其對手西部聯上輪聯賽以0比1不敵紐卡素噴射機後，錄得聯賽3連敗劣績，走勢甚差。

我肯定，眾人的目光將會落在年僅17歲的伊蘭觀達的身上，事關今仗將會是他宣佈轉投德甲班霸拜仁慕尼黑後(將於2024年7月1日正式加盟)的首場比賽。

此子信心十足，而且重心低及速度高，故能夠為對方守衛製造很多問題，另外，他的死球處理能力亦十分之好。如果他可以交出好表現的話，我相信阿聯今季將會取得好成績。

然而，他們面對FC悉尼時失了5球，反映後防存在頗多漏洞。該仗他們容許對手三番四次向自己禁區作出傳中球，領隊卡爾華特將要於今場面對西部聯賽前作出一定的調整。

另一邊廂，西部聯4場聯賽一共失了8球，領隊艾萊斯定要想辦法作出改善，而球隊對上一次取得入球的賽事，已經是首輪作客以2比1擊敗墨爾本城的聯賽了。

今井智基如今夥拍19歲的卡尼維迪馬鎮守防守中路位置，但如果西部聯想改善球隊的頹勢的話，我認為他們的防線需要表現得更加緊密才可。由諾亞保迪及拉治蘭威爾斯領軍的攻擊線亦需要取得更多入球，今仗這兩位球員應該會是球隊最具入球威脅的球員。

但我相信，阿德萊德聯經過上場聯賽後經已獲得教訓，後防表現將會更加穩固，我預計他們今仗最終將可獲勝。