夏維斯獻絕殺　阿仙奴贏波做「1哥」

兩大勁旅曼城同利物浦對決打和下，阿仙奴周日(26日)凌晨把握機會，憑夏維斯完場前獻「絕殺」，作客1比0險勝賓福特，以1分力壓曼城登上英超榜首位置。今場係阿仙奴領隊阿迪達第200次領軍，第116場勝仗係「兵工廠」史上最佳成績。

由於曼城同利物浦失分，阿仙奴今場只要贏波就上榜首，不過面對賓福特嚴密布防，進攻機會唔多，反而門將蘭斯達爾失誤幾乎出事，好在迪格蘭賴斯勇救空門。阿仙奴完半場前曾有李安度杜沙特頂入，但VAR判越位在先慘食詐胡，半場踢成0比0。

阿仙奴去到尾段加強壓力，夏維斯喺79分鐘後備上陣成為奇兵，佢喺完場前1分接應布卡約沙卡右路傳中，入楔遠柱近門頂入，呢球亦係佢加盟阿仙奴後第1個「生波」入球。完場後阿迪達特意將佢推向作客球迷區面前，畀佢接受球迷嘅歡呼聲。

阿迪達賽後對夏維斯大為讚賞：「呢個就係足球美麗嘅地方，艱難時刻入波總會得到更多讚美，每個人都同夏維斯講我哋有幾愛佢，背後係有原因，佢面對困難嘅態度係全隊嘅模範，一個咁好嘅球員成為贏波英雄，每個人都為佢開心。」