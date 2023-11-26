A米贏波反彈　15歲新星上陣創紀錄

卡馬達成為意甲史上最年輕上陣球員。(Getty Images)

周日(26日)凌晨意甲，AC米蘭憑迪奧靴南迪斯射入12碼，主場以1比0擊敗費倫天拿，結束連續4場聯賽不勝頹勢，今場主角係首次披甲嘅A米新星卡馬達，呢位天才前鋒以15歲零8個月15日成為意甲史上最年輕上陣球員，擅長自由搏擊嘅卡馬達雙腿異常靈活，往往可以喺不可思議角度射門，伊巴謙莫域終於有接班人。

由於基奧特停賽，拉菲爾利亞奧受傷，AC米蘭鋒線鬧人腳荒，早前成功獲得意大利足總批准，將卡馬達提升上一隊，佢今場先做後備。A米踢到上半場補時，左閘迪奧靴南迪斯殺入禁區被對手侵犯，獲得12碼，佢親自操刀主射入網。

戰至83分鐘，球迷最期待畫面出現，卡馬達入替盧卡祖域，正式成為意甲史上最年輕上陣球員，呢位意大利小將年紀輕輕，但身高已達1米84，屬於典型中鋒，身體質素極佳，曾為A米青年軍上陣89場入485球，非常誇張，並喺今屆青年歐聯分組賽4場入2球。

卡馬達平時熱愛自由搏擊，將兩種運動融合，經常射入高難度入波，被指踢法似已退役嘅A米「跆拳道射手」伊巴謙莫域。雖然卡馬達今場表現時間有限，但相信未來日子會有愈來愈多上陣機會。

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