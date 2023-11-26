祖高爾：愛華頓盡地一煲絕境求生

紅魔鬼曼聯在周日英超將造訪葛迪遜公園球場鬥愛華頓，拖肥糖因違反財政公平條例而被扣10分，令其聯賽排名跌至第19位，與包尾的錫菲聯同分。

對拖肥糖來說，不幸中的大幸是本周末的一場勝利，足以讓他們暫時脫離降級區進入安全區。戴治帶領的球隊在過去5仗中贏了3場，如果他們能夠延續最近的良好狀態，應不用擔心降班問題。我預計愛華頓今次被處罰反而會激起球隊上下的鬥心，周日在一堆忠實拖肥迷打氣下，以行動來回應不公正的裁決。尤其他們在最近一連串出色的表現後，預期球迷會堅定不移地支持愛隊。

戴治的球隊贏得的比賽數量與車路士一樣多，失球數字比白禮頓少，並且在過去5場聯賽取得3勝。然而在上周被扣10 分之後，跌至尾2的他們再次陷入困境。這意味著即使近期擺脫季初的頹勢，拖肥糖仍急需積分，周日對紅魔將是他們首個機會。

儘管坦哈格帶領的曼聯似乎一直處於危機邊緣，但過去5場聯賽贏4場，攀升至第6位，無疑緩解了一些壓力。曼聯自身也也受到場外的最新發展困擾，在新的股權變動下球隊如何改革舊有體系繼續前進，以及誰將真正管理足球業務仍是未知之數。但有一點是肯定的，曼聯上下目前需要專注自己可以控制的事情，那就是場上表現。在關鍵的一周前夕迎來勞基梳爾因傷缺陣3個月後重新投入訓練，我相信坦哈格絕對歡迎他歸隊。

我想關注的兩名球員是哈利馬古尼及卡維特利雲。我認為這可能是周日比賽中的一場關鍵對決，這兩名英格蘭本土球員都習慣進行高強度的身體對抗，卡維特利雲將尋求在曼聯後防線上利用自身的質素不斷製造麻煩，誰能脫穎而出對最終結果有決定性影響。

鑑於目前各有隱憂，這是一場非常難猜的比賽，但可以肯定的是，周日在葛迪遜公園球場等著我們的除了是喧鬧的打氣聲外，還有一場精彩激烈的對抗。雙方都急需一場勝利，愛華頓將重新啟動護級之旅，曼聯也尋求重新起飛的機會，我看好愛華頓最後以2比1獲勝。