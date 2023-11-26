仙拿復仇祖高域　助意大利25年首闖台盃決賽

意大利新星仙拿相隔不足一周再遇世界一哥祖高域，周六二人在台維斯盃四強爭逐，仙拿拯救了三個「致命」得分，再次戰勝祖高域，並帶領意大利自1998年後首次闖入台盃決賽，將與澳洲爭逐王座。

隨着ＡＴＰ年終賽後，作為網壇團體賽最高榮譽的台維斯盃已進入白熱化，意大利與塞爾維亞的準決賽焦點落在仙拿與祖高域身上，畢竟他們剛在年終賽兩次碰頭，各贏一次，仙拿在決賽飲恨；而不足一周他們再次相遇，並且爭逐台維斯盃關鍵一仗，在兩軍打至總場數1比1時，仙拿先夥拍桑尼高出戰雙打，以直落兩盤6比3、6比4擊敗祖高域與卡文洛域( Miomir Kecmanovic)，已為意大利領先至總場數2比1，繼而這對近日的「冤家」在單打再遇，激戰了2小時35分鐘，仙拿更在決勝局拯救了祖高域三個致勝「賽點」，並以6比2、2比6、7比5成功逆轉，不但為年終賽決賽復仇，更帶領意大利自1998年後，相隔25年再闖入台維斯盃決賽。

「今天我開局發揮很好，而祖高域在第二盤打得比我好，至第三盤我不斷嘗試做好發球，即使在決勝分的發球都做得不俗，很開心可以繼續在此比賽。」仙拿協助意大利第8次躋身台維斯盃決賽，而他們力爭自1976年後第二次高舉獎盃，決賽將面對澳洲爭逐冠軍寶座。