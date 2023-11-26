魔高一丈！近3對賽全勝　曼聯平手盤冇甩拖

英超重頭戲，愛華頓主場迎戰曼聯，「拖肥糖」愛華頓早前因為財政違規被判罰扣10分，導致跌落降班區，士氣大受打擊，隨時有散班危機。反觀曼聯踢英超有起色，近5場聯賽贏4場，今仗勢必乘勝追擊，加上雙方近3次交鋒，紅魔鬼全部勝出，平手盤必捧曼聯。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

愛華頓已經積弱多時，過去兩季都係驚濤駭浪之下，勉強護級成功，今季表現仍然未有明顯改善，其中6場聯賽主場僅有1勝1和4負，加上被罰扣10分，相信好大機會降班收場，難免導致球隊人心惶惶。

事實上，「拖肥」為咗解決財困，計劃明年1月冬季轉會市場重開後，出售主力套現，盛傳會賣走中場阿馬度奧拿拿，可能會陸續有更多主力要求「跳船」走人，試問仲邊有心機比賽。

另邊廂，曼聯喺歐聯瀕臨出局，周中作客加拉塔沙雷不容有失，但球隊喺聯賽亦急需搶分，並冇留力空間。其實曼聯踢英超表現不俗，近5場聯賽取得4勝1負，該場敗仗係不敵曼城，實屬非戰之罪。紅魔鬼傷兵問題有改善，左後衞勞基梳爾有望復出，亦有助提升實力。

雖然領隊坦哈格因為累積3張黃牌，需要停賽1場，無法親自領軍，但52歲助教雲迪加格有資深履歷，坦哈格執教阿積士時期，佢已經擔任呢位荷蘭名帥嘅副手，其後兩人一齊過檔曼聯，雲迪加格非常熟悉坦帥部署，更何況坦哈格仍然可以喺觀眾席上用通訊設備向教練團發號施令，就算佢停賽，影響亦不大，以曼聯英超作客3連勝走勢，平手盤抵玩。

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