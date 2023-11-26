賽馬會菁英盃　馬希偉起孖！東方反勝港會

賀爾同今場有斬獲的里奧（白衫）爭頂。（林卓臻攝）

「賽馬會菁英盃」周日（26日）假深水埗運動場上演一場A組賽事，由東方面對港會。結果東方靠馬希偉梅開二度，加上馬高斯及巴科爾各入1球，最終以4比1反勝靠里奧先拔頭籌的港會，取得今季菁英盃首勝。

東方正選派出鍾凱文、馬希偉及柏拔3位U22球員，黃浩然與高素巴耶夫鎮守後防，巴科爾繼續擔起入球重責，孫銘謙先列後備；港會則有周子謙復任正選，費利皮爾及李俊諺坐鎮後防，莊文歷及簡嘉亨負責兩翼側擊，支援箭頭里奧。

力爭3連勝的港會開局搶韁，有5分鐘里奧趁鍾凱文棄關出迎，笠射得手。東方嘗試反撲，11分鐘，馬高斯直線交前，巴科爾殺入禁區一射出楣彈出。29分鐘簡嘉亨禁區頂起腳，被鍾凱文飛撲出底線。37分鐘，馬希偉接應直線，闖入禁區一射中鵠，完半場前為東方扳平。

換邊後，東方換入余在言加強中場活力。62分鐘，馬希偉交出直線，巴科爾一射僅僅柱邊出界。66分鐘，巴科爾禁區內回後，馬希偉一射省中港會守將入網，東方反超比數。東方再接再厲，3分鐘後，馬高斯禁區頂勁射入網，為東方拉開領先優勢。77分鐘，東方前場逼搶成功，巴科爾輕鬆射入為球隊埋齋。最終東方以4比1反勝港會，取得今季菁英盃首勝。

東方主教練盧比度（Chino）對球隊在「賽馬會菁英盃」開齋感開心，並不忘稱讚馬希偉（Timmy）的表現：「Timmy喺球隊已經幾年，今季佢嘅進步明顯，有份落場嘅比賽都交到貨，好開心見到佢有突破。」Chino指出鍾凱文開局表現緊張，導致球隊早早落後，但表示仍需要給予年輕球員機會，希望他們吸取經驗。

今場傷愈復出兼出任左閘的周子謙（Tim），就承認狀態未十足，同時對球隊在領先下反輸感到洩氣：「係覺得有啲可惜，我有信心我哋隊波可以嘗試再進取啲，但都要尊重教練部署。」

狀態未足，