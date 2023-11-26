港超聯　理文3比1擊敗深水埗

將軍澳運動場周日（26日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，理文主場迎戰深水埗。最終「黃黑軍團」憑安尼亞、基華尼頓及保利臣各入1球，以3比1擊敗深水埗，在聯賽榜首領先6分。

「黃黑軍團」今場由胡晉銘負責掃蕩，協助保利臣及黃威控制中場，安尼亞、艾華頓和基華尼頓組成前線鐵三角爭取入球；深水埗方面，李溢晉復任正選，艾雲馬高域和黃靖揚負責側擊，支援鄧嘉攻堅。

今場只要全取3分，就能把榜首優勢，拉開至6分的理文，開賽12分鐘就取得入球，立花稜也起腳省中深水埗球員，理文反搶成功後，安尼亞禁區頂射成1比0，僅3分鐘後，安尼亞妙傳予基華尼頓近門射入，直到完半場前，深水埗1次攻勢，浦敏禁區內被黃俊皓侵犯，球證到場邊觀看視像助理裁判（VAR）後，決定判處極刑，惟鄧嘉主射高出，理文半場領先2比0。

不過深水埗47分鐘成功追回1球，梁星耀斬向遠柱，宋柱浩傳中，助攻鄧嘉門前射入。戰至下半場中段，拿亞一度把皮球送入網窩，但VAR覆核後確認深水埗球員越位在先，入球無效。隨後理文調入保連奴及張憙延加強攻力，77分鐘終於憑保利臣禁區頂射破李溢晉十指關，再度拉開至兩球差距，最終理文贏3比1完場，全取3分。

理文是役勝出後，雖然較次席的傑志踢多1場，但領先6分，主教練曾昭達指聯賽漫漫長路，各隊都有機會失分，幸好球隊成功從連續兩個盃賽不敵傑志的難關調整過來：「連續喺『高級組銀牌』同『賽馬會菁英盃』輸畀傑志，點都對球隊有影響，最緊要係盡快調整番去應有狀態。」「達Sir」亦稱深水埗實力有所增強，加上己隊球員出現疲態，希望之後有改善。

深水埗主教練陳浩然認為，球隊防守有明顯改善，盼望球迷能見到希望：「今場就算對住理文都敢用波，唔會未打先輸，希望球迷見到球隊會慢慢變好，因為班球員仲好後生，有好多發展空間，我會努力幫助佢哋成長。」