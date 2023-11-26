亞洲柔道賽煞科　李玨穎3個「一本」為港添銅

在香港舉行的亞洲柔道公開賽周日（26日）煞科，擁有主場之利的港隊再有獎牌進帳，憑着李玨穎在男子81公斤以下級別奮戰成功，勇奪銅牌，將有助世界排提升，距離爭取巴黎奧運資格走近一步。

港隊於周六由三位女將王嘉莉、楊諾琳及劉允兒袋走兩金一銅後，今日轉戰到重量級別項目的爭逐，李玨穎為男子隊爭一口氣，在81公斤以下級別雖然遇上抽籤不利，但卻發揮水準，首仗先贏馬來西亞的沙夏布甸，次輪不敵南韓的朴柱炫跌落復活賽，接着面對比他還高大的澳洲選手派斯，激戰下成功以「一本」取勝，成功「復活」爭逐銅牌，繼而在銅牌戰面對代表牙買加的前英國選手史釗活，雙方爭持激烈，而李玨穎沉着應戰並不時嘗試進攻，並在中段成功把握機會，再打出漂亮的「一本」獲勝，為港隊再添銅牌，這也是他今年個人在亞洲公開賽上的第二面獎牌。

現年24歲的李玨穎獲勝後非常興奮：「坦白講在自己地方比賽，有少少緊張，加上本身自己屬於慢熱，所以贏得第一場都幾關鍵；對於今次比賽整體發揮都算滿意，想不到贏三場都是以『一本』獲勝，這面銅牌可謂達到目標。」

不經不覺，已由青年組轉為成人賽事幾年，李玨穎坦言曾處於低迷狀態，去年才能有所突破：「由青年組轉到成人賽事是另一個世界，自己一直都很想進步，這是我今年第二面獎牌，也是我轉到成人賽事的第三次攞獎，我希望自己的體驗可以分享給年青運動員，更期望有機會打進成人賽的決賽。」

目前世界排名100左右的李玨穎仍要加倍努力搶分，以爭取奧運資格，「這面獎牌的確給我很大的強心針，但我不敢想得太遠，只希望一步一步，打好每一場比賽。」他下周二將與日前獲得金牌的兩位女將王嘉莉及楊諾琳，前赴日本參加下月2日展開的東京大獎賽，全力再搶分。

總結港隊在三天賽事中，先後在柔道形項目取得2金4銀2銅及競技項目獲2金2銅，今次比賽可謂大豐收；中國香港柔道總會主席黃寶基坦言今次比賽港隊的確有驚喜：「我們都估計到港隊今次會有好成績，但反而年輕運動員的表現令我有點驚喜，成人賽對他們是有點難度，特別是女子48公斤級別的梯隊建設不俗，其他級別有改善空間，而男子組成績應該可以做得更好。」港隊未來都會全力為巴黎奧運搶分，「東京大獎賽是屬於1000分的賽事，而農曆年後亦計劃參加葡萄牙及法國的兩站大獎賽，4月香港主辦亞錦賽屬於700分的賽事，屆時視乎他們的排名再作部署。」奧運資格爭逐將於明年6月30日截止，而巴黎奧運則於7月26日展開。