意甲「國家打吡」　祖記國米「細」均力敵

意甲上演「國家打吡」，聯賽2哥祖雲達斯主場硬撼榜首國際米蘭。祖記主帥阿里基向來保守，成功踢出精彩防守足球；國米防線多老將兼速度偏慢，作客唔敢輕舉妄動，加上近年碰頭例少交收，2.5球入球細係明智之選。（Now 638周一凌晨3時45分直播）

祖記今季雖然冇得打歐洲賽，仲有保羅普巴食禁藥停賽及球員賭波等不利消息，但主帥阿里基擅於睇餸食飯，甚至唔介意放下勁旅包袱做Under dog，堅持打穩守突擊，特別係射手費達歷高基艾沙傷愈復出後，效果唔錯。開咧12場聯賽僅1敗，只失7球，其中8場保持清白之身，包括1比0擊敗費倫天拿及AC米蘭等前列分子，守出個未來殺上次席。

「藍黑兵團」國米12輪聯賽狂轟29粒，火力全開，論牌面無疑勝一籌，隊長拿達路馬天尼斯更以12球位居射手榜榜首，更難得係防守都穩陣，僅失6球，失球之少冠絕意甲。不過守將班捷文柏華特及巴斯東尼因傷倦勤，預計今仗防線要起用迪維積、達美安夥拍法蘭斯高阿沙比，呢條3人防線經驗豐富，但年紀較大速度慢，主帥施蒙尼恩沙基亦忌憚快速嘅費達歷高基艾沙，作客情況下唔會壓得太前。睇番雙方近4次碰頭，全開2球或以下，明顯都係穩陣行先，細盤有計。

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