香港公開劍擊錦標賽　吳諾弘挫楊子加首度封王

香港男子花劍代表吳諾弘，周日（26日）於香港公開劍擊錦標賽決賽以15：7擊敗楊子加，首度封王。香港將於2026年主辦世界錦標賽，吳諾弘興奮表示：「這是對香港劍擊一個肯定，作為運動員感到非常鼓舞！」

香港公開劍擊錦標賽一連兩日於亞洲博覽館舉行，男子花劍的張家朗、上屆冠軍蔡俊彥，以及女子重劍世界「一姐」兼上屆冠軍江旻憓均未有參賽。上月於會長盃得亞軍的吳諾弘是日狀態大勇，64強擊敗香港劍手梁國風，其後連續戰勝兩名中國劍手，之後於8強和4強分別以15：11及15：12擊敗香港的梁千雨和蔡子樂殺入決賽。面對4強擊敗崔浩然的楊子加，吳諾弘主動搶攻，最終以15：7取勝，首次於這項賽事贏得冠軍。

吳諾弘賽後表示冠軍為之後世界賽注入強心針：「之前因為受傷和染疫缺席兩項比賽，所以我今日都盡力而戰，想爭取更多積分。現時手傷雖然未完全康復，但已慢慢習慣，好開心自己重拾打劍的感覺。之後我們迎來將密集比賽，大家目標一致都是要爭取巴黎奧運團體資格，上站擊敗南韓進一步拉開積分差距，為團隊增添不少信心。」

女子重劍方面，亞運團體銀牌得主佘繕妡於決賽以15：10擊敗港隊隊友陳渭泠，繼康文盃、會長盃後再次於本地賽封后。至於女子佩劍方面，歐倩瑩16強以15：13險勝林衍蕙，後者將於明年退役，今天完成生涯最後一場本地賽。最終歐倩瑩殺入決賽，並以15比5力挫曾悅澄捧走冠軍。

國際劍聯（FIE）日前舉行年度會議，有消息指，2026年世界錦標賽將於香港舉行，有份出席會議的香港劍擊總會主席楊穎新周日確認消息，他表示：「國際劍聯預早公布消息，相信是為了讓我們有更多時間籌備。香港曾於2017年在亞洲博覽館舉辦過亞錦賽，預計世錦賽將於同一地點主辦，因為場地規格符合標準，詳情有待公布。」至於運動員均表示興奮，吳諾弘表示：「一個世界性賽事在香港舉行，感覺香港劍擊獲得世界認同，對於運動員真的感到很鼓舞。劍擊現在有很多市民支持，好期待可以主場比賽！」

佘繕妡亦表示期待：「收到這個消息之後覺得好興奮和期待，這是香港第一次舉辦國際性大型賽事，希望屆時可以免費讓公眾入場。之前在成都世大運和杭州亞運都感受過很好的氣氛，有很多人好大聲為我們打氣，我都好想在香港主場比賽，令更多香港人認識劍擊。」