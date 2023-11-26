阿根廷足總拖欠3.6億獎金　主帥史卡朗尼隨時辭職

上年世界盃冠軍阿根廷陷入危機，領隊史卡朗尼早前突然暗示可能辭職，並且唔會出席12月7日美洲國家盃抽籤儀式，似乎已經到咗非走不可地步，據悉呢位45歲名帥不滿自己薪酬偏低，加上阿根廷足總拖欠球隊4,200萬歐元(約3.6億港元)世界盃奪冠獎金，所以想劈炮。

阿根廷上場世盃外擊敗巴西後，史卡朗尼暗示想離隊：「現時係時候停下來思考，球員畀咗我好多嘢，我都要認真諗下將來要點做，擔任阿根廷領隊嘅要求非常高，球隊需要1位充滿活力嘅領隊。」除咗呢番疑似告別宣言之外，根據《ESPN》爆料，史卡朗尼唔會出席下月美洲國家盃抽籤儀式，皆因佢同阿根廷足總會長泰比已經決裂。

據悉史卡朗尼原本合約去到2026年，佢不滿協助阿根廷捧世界盃冠軍後，未獲得提升薪酬待遇，僅有260萬歐元年薪，相比曼城領隊哥迪奧拿2,200萬歐元年薪，拜仁慕尼黑教練杜曹1,200萬歐元年薪、羅馬教練摩連奴900萬歐元年薪，史卡朗尼嘅人工簡直係恥辱。

加上阿根廷足總仲未發放世界盃獎金，令史帥更加不滿，所以想走人，去執教歐洲球會搵真銀。盛傳皇馬會長皮里茲有意請史卡朗尼接替明夏離隊嘅安察洛堤，屆時佢嘅人工肯定三級跳，難怪唔怕同阿根廷足總會長泰比反面。