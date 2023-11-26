三獅名帥雲拿保斯離世　享年80歲

前英格蘭國家隊主帥雲拿保斯嘅家人周日（26日）發出聲明，這位名帥因長期傷患於周六（25日）離世，享年80歲，一眾愛徒如連尼加等紛紛向佢致敬。

雲拿保斯曾執教水晶宮、昆士柏流浪、熱刺、米杜士堡、列斯聯等英格蘭著名球會，1984至1987年轉戰西甲接手巴塞隆拿，並帶領呢支勁旅重奪聯賽冠軍，係當時少有在海外獲得成功嘅英籍教頭。

英格蘭未能殺入1994年世盃決賽周，雲拿保斯毅然接手，更對一度喺意甲迷失嘅天才中場加斯居尼予以充分信任，並在1996年帶領東道主「三獅兵團」闖入歐國盃4強，只係互射12碼不敵德國飲恨，當時射失12碼係現任英格蘭主帥修夫基，亦係雲帥執教生涯最高峰，10年後佢以助教身份，重返「三獅兵團」輔助主帥麥卡倫，但未能進身2年後歐國盃決賽周。

對於恩師離世，修夫基大讚雲拿保斯戰術出色兼具前瞻性，同屬1996年歐國盃「三獅」成員加利尼維利，感激雲拿保斯當年大膽提拔佢上國家隊，一代射手舒利亞對雲帥離世極度傷心，更指自己欠佢太多，曾在巴塞隆拿同熱刺同雲帥合作過嘅連尼加，表示佢係最具創新精神嘅教練。