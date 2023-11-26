費度：西雅圖借主場有力爆冷贏洛杉磯

FC洛杉磯上年奪得美職季後賽總冠軍，所以擁有冠軍球隊的心理素質，而且，他們近況亦相當好，上一圈直落兩場輕鬆淘汰溫哥華白帽，昂然入西岸4強。

前線方面，他們有美職聯首席射手丹尼斯布安加坐鎮，他近5仗一共攻入了9球，上一圈兩場對溫哥華白帽的賽事亦攻入3球。他於前場的速度十分高，能夠於禁區內外取得入球，所以我今仗會留意他的演出。

另外，伊利山齊士於中場中路擔當保持控球在腳的重要角色。經驗豐富的守衛基亞連尼及隊長卡路士韋拿於上仗對溫哥華白帽時被先列後備，我認為他們今仗將會重返正選行列。

西雅圖海灣者對上5場主場的賽事取得3勝2和成績，包括上一圈兩場擊敗FC達拉斯的賽事，球隊亦連續3次主場保持不失球，而且今季錄得美職的最佳防守紀錄，門將史堤芬費爾於最後一道防線表現出色，所以他們是一支難以被擊破的球隊。

然而，他們卻未能取得很多入球，但佐敦摩里士及魯斯勒最近入球頻頻，利奧朱亦於左路位置表現醒神，製造出不少入球機會。久征沙場的核心球員盧迪路及前鋒雷迪亞斯大概會先列後備，但我不會感到驚訝他們於比賽尾段後備入替，事關他們能夠為對方防線構成問題。

整體而言，我認為FC洛杉磯實力較高，但今仗西雅圖海灣者擁有主場優勢，我認為他們最終可以爆出一個小冷門，擊敗FC洛杉磯。