F1煞科戰星光熠熠賀韋少　生涯總W排歷史第3

F1周日在阿布扎比上演今季煞科戰，紅牛車王麥斯韋斯塔本早已鎖定總冠軍寶座，今站似是他的勝利巡遊表演，最終排頭位的他再次由頭帶到尾，袋走今季個人第19個分站冠軍。

來到今季F1煞科的阿布扎比站，吸引一眾名人入場觀戰，當中不乏體壇巨星，正在養傷的曼城球星奇雲迪布尼、法國球星保羅普巴、「大哨」朗拿度，以及昔日網壇天后舒拉寶娃、英國超模娜奧美金寶及澳洲影星基斯漢斯禾夫等等，場內場外同樣星光閃閃。

韋斯塔本今站取得頭位起步，無驚無險輕鬆以1小時27分02秒624率先衝過終點，迎來個人今季第19個分站冠軍，並從日本站到阿布扎比完成7連冠，生涯勝仗達54場，超越了維度爾成為排名歷史第3位。

至於今站亞軍及季軍分別由法拉利的勒卡歷及平治車隊的羅素奪得；中國車手周冠宇則17。經過今季共23站的爭逐後，已提早在車手榜封王的韋斯塔本以總分575分第三度奪冠，而紅牛隊友佩雷斯則以285分獲得總亞軍，平治天王咸美頓則以234分位列季席，而今季發揮重拾當年勇的阿倫素則以206分，與法拉利的勒卡歷並列第4位。

另方面，值得一提是同樣提早贏得車隊總冠軍的紅牛車隊，今年僅輸一站；而平治獲得車隊年度亞軍，法拉利以2分之差獲季席。