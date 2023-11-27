意大利苦等47年奪台維斯盃　仙拿為國寫歷史

22歲的超新星仙拿周日在台維斯盃決賽再顯強人本色，在關鍵一仗輕鬆以直落兩盤擊敗澳洲的米納爾，為意大利時隔47年首奪這項男子網球團體賽最高榮譽錦標。

台維斯盃總決賽今屆在西班牙上演，意大利在4強淘汰了奪標大熱塞爾維亞後，於決賽迎戰澳洲。隨着隊友麥迪奧（Arnaldi Matteo）在揭幕戰的單打賽事以7比5、2比6、6比4擊敗對手，為意國領先下，狀態大勇的仙拿再度登場，並以6比3、6比0輕取米納爾，在採取三場兩勝賽制下，再下一城，為意大利自1976年後成功第二次捧走冠軍獎盃。

「我們的感覺實在是難以置信，真的非常非常開心。」仙拿贏得奠定勝的一分後，高舉雙手，而領隊及隊友們亦衝進場內相擁慶祝。「我們一直保持並肩同行，昨日我們差一分就被淘汰，現在大家都可以慶祝，我相信大家真的非常高興。」仙拿昨日與「一哥」祖高域激戰，成功挽救三個致命賽點，最終更逆轉將塞爾維亞淘汰。

22歲的仙拿最近表現搶鏡，過去23場比賽僅失3仗，並先後捧走蒙彼利埃、多倫多、北京及維也納錦標，在ATP年終賽小組階段擊敗祖高域，最後更獲得年終賽亞軍，顯盡網壇新世代的潛力。

意大利總理梅洛妮在社交平台『Ｘ』發出帖文恭賀網球隊的出色表現：「一個極具歷史的成績，恭賀我們的球員及各工作人員，他們發揮了潛能及履行承諾。」