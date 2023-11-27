東亞泰拳錦標賽 港隊大豐收

一連四日假灣仔伊利沙伯體育會舉行的「第五屆東亞泰拳錦標賽2023」，周日(26日)圓滿落幕，來自蒙古的拳手Ganselem BAATARCHULUUN，以及中華台北代表林昀，分別榮膺賽事最佳男、女運動員，而主隊香港則第5度成為全場總冠軍。

今屆「東亞泰拳錦標賽」的賽事規模乃歷年最大，賽事級別由上屆的9個，增加至今屆的13個，65位來自孟加拉、中國、中華台北、印度、日本、南韓、澳門、蒙古及香港的泰拳健兒，經過連日比併，爭奪26個決賽日金牌戰的席位。

「第五屆東亞泰拳錦標賽2023」金牌得主名單：

女子45公斤：陳原卉(香港)

女子48公斤：葉穎恩(香港)

女子51公斤：林凱婷(香港)

女子54公斤：曾靜怡(香港)

男子48公斤：蘇仲豪(香港)

男子51公斤：李瑋洛(香港)

男子54公斤：Batdorj SUMIYASUREN(蒙古)

男子57公斤：Ganselem BAATARCHULUUN(蒙古)

男子60公斤：蘇子軒(香港)

男子63.5公斤：朱敬聰(香港)

男子67公斤：鍾沛榮(香港)

男子71公斤：李俊賢(香港)

男子75公斤：林勁成(中華台北)