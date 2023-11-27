強強相遇誓保不敗之身！PPV直播永倫VS香港東方

甲一男籃聯賽周二（28日）上演黃藍大戰，尾場由永倫硬撼香港東方，兩支勁旅目前在聯賽同樣5戰全勝，究竟來仗誰能保持不敗之身？向常規賽前二挺進？球迷拭目以待。（on.cc東網周二晚上8時40分提供按次收費直播）

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聯賽進程剛過了一半，各隊已進入戰鬥狀態同時也有傷兵問題。永倫上仗擊敗南青後錄得「5連捷」、場均得89.2分，失分67.2，淨勝對手22分，即使泰那缺陣，但憑柏斯及一眾華將表現出色下，保持極強攻擊力。有趣的是，香港東方以牢固防守體系見稱，球隊過去5戰場均將對手壓低至58.2分，失分率之低高踞聯賽之首，且看今仗黃金戰隊如何找方法攻破對手防線。

這是兩軍繼銀牌後再次碰頭，上仗香港東方轟15球三分波，以29分血洗永倫，該仗麥洛連交出「雙雙」20分11籃板，基拔取得16分9籃板。基拔自銀牌決賽受腳傷困擾，已休戰逾兩個月，另一悍將徐遠成早前比賽奮戰造成腦震盪，明晚能否落場仍是未知之數。但無論如何，今仗是爭入常規賽頭兩位的關鍵一役，黃藍兩軍肯定全力以赴爭取六連勝，球迷萬勿錯過。