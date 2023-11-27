丹恩奴域：伊蒂哈德輕鬆袋3分

今仗伊蒂哈德作客AGMK足球會，將會被視為贏波大熱，皆因他們於C組排榜首位置，陣中亦有多位球星坐鎮，相反AGMK足球會只得0分，敬陪末席。儘管如此，我認為來自沙特聯的伊蒂哈德賽前反而會有點壓力。

伊蒂哈德上輪分組賽不敵空軍體育會後，領隊紐奴被炒，所以他們現正處於一個艱難時期。如果他們今仗未能獲勝的話，進入最後一輪分組賽前，榜首形勢將會非常接近。

以我所見，伊蒂哈德定要派出最強11人應戰，換句話說，賓施馬需要於前線正選上陣。上場對空軍體育會是賓施馬首次征戰亞冠盃，但他表現平靜，而我相信在新領隊馬些路加拿度的帶領下，他們將會踢得比前領隊紐奴領軍時更加進取、更加開放，故此，這應該會為賓施馬這位法國前鋒製造到更多入波機會。

法賓奴泰華利斯將繼續在防守中場位置擔當重要角色，瞻前顧後的中場發電機尼高路簡迪將除了會協助防守之餘，亦會於前場製造入球機會。

雖然AGMK足球會已經篤定出局，但當對方陣中擁有多位球星坐鎮的大軍作客來到時，將可推動他們希望可以取得理想的表現及成績。預期主隊將會有大批球迷入場支持，另外大家亦不要忘記，對手伊蒂哈德亦要長途跋涉遠征烏茲別克作賽呢！

我相信伊蒂哈德將會取得大部份的控球權，AGMK足球會將會在死球攻勢時最有機會入球，前鋒馬田保亞基的高空威脅是球隊至為重要的進攻武器。

但由於AGMK足球會上輪分組賽以0比9大敗於沙巴罕的腳下，所以質素方面出現了鴻溝的差距。或者我不認為他們會再一次於亞冠盃大敗，但預計伊蒂哈德將可輕鬆獲勝。