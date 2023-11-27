全港網球公開賽　「兄妹檔」奪混雙冠軍兼做雙冠王

王康傑和王康怡（左）自2019年後再合作奪冠。（相片由公關提供）

在香港中華游樂會上演的「第75屆全港網球公開賽」，經過六星期連場激戰後，已圓滿結束。公開組混雙由「兄妹檔」王康傑和王康怡奪盃，而今屆賽事一共誕生四名「雙冠王」，分別是黃俊鏗（男單及男雙）、王康傑（男雙及混雙）、王康怡（女單及混雙）和陳巧澄（18歲或以下組別女單及女雙）。

雲集本地網球好手的「全港網球公開賽」，本屆共11項賽事，報名人次超逾1,600人。今年賽事是自疫情後重新開放予公眾入場觀賽，吸引不少球迷撐場，為賽事增添氣氛。周日其中一個焦點公開組混雙決賽，「兄妹組合」王康傑、王康怡以壓倒性優勢6-3、6-3連取

兩盤，擊敗對手余程昊、鄧諾瑤，贏得混雙冠軍頭銜。

過去周末亦進行18歲或以下項目的決賽，鄭肇致和陳巧澄分別在18歲或以下男、女子單打奪冠；吳嘉朗和張毅愷，以及梁睿希和陳巧澄則分別取下18歲或以下男、女子雙打冠軍。

香港中華游樂會主席林詩鍵表示：「本屆『全港網球公開賽』可謂高手雲集，有參與亞運的港隊代表，亦有來自四方八面的網球好手。我們今年重新開放公眾入場觀賽，很開心見到不少球迷入場為球手打氣，令今年比賽氣氛比往年更熱鬧，證明愈來愈多香港市民熱愛網球運動，亦證明了球會多年來積極推動網球運動普及化、精英化和盛事化已見成績。」

香港中華游樂會「第75屆全港網球公開賽」賽委會主席何艾文先生表示：「本會除推動網球運動，並積極支持回收舊網球循環再用，在賽事中使用過而品質仍然良好的網球會供網球訓練班使用。同時亦設有網球回收袋，無法再使用的舊網球則會送至回收公司，轉化成替代燃料，藉此減少碳足跡，為可續持發展出一分力。」

今年香港中華游樂會繼續與九龍樂善堂和愛心聖誕大行動合作，在決賽周內由主裁判執法的賽事，每當球員開出一球ACE，香港中華游樂會便捐出港幣250元予慈善團體，用作社群籌辦活動，傳揚網球帶來的正能量。今年賽事共錄得150球ACE，合共籌得37,500港元。