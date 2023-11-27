丹恩奴域：柏軍勢踢守「細」波

艾納斯目前於E組4場全勝，只需多取1分，就可確保能夠以小組首名資格晉級次圈。

個人認為，艾納斯前鋒泰利斯卡是今屆亞冠盃，其中一位表現最出色的球員。他以6個入球暫時成為賽事的神射手，上輪分組賽擊敗艾杜哈尼一仗中更加大演帽子戲法。由於他頭槌了得，亦能夠作出遠距離的射門，所以他在禁區內外附近區域都充滿危險性。

當然，焦點將會落在基斯坦奴朗拿度及沙迪奧文尼的身上，但我認為自從一眾球星加盟球隊後，阿杜拉文加利比的表現亦有所進步。他是一位踢法直接及能夠擺脫對方守衛的翼鋒，為球隊製造了多個入球機會，如今經已交出了4次助攻，因此，大家今仗亦要留意他的演出。

多年以來，柏斯波利斯都是一支被公認為難以被擊破的對手。其球員非常拚搏，表現緊密及多人參與防守。我預期，今仗他們將會以封阻艾納斯取得入球為目標，向對方危險球員作出嚴密看管，嘗試於反擊或死球攻勢時爭取入球。

我視美迪多拉比是一位有能力改寫戰局的球員，事關他的自由球處理及禁區外的射門相當具威脅。所以如果柏斯波利斯能夠於前場位置博到罰球的話，他的死球處理有可能會成為球隊能否取得入球的關鍵。

柏斯波利斯4場分組賽只失3球，所以他們的防線難以被撕破，我相信他們今仗能夠迫和艾納斯，雙方最終和局收場。