甲一直播康仁福建大戰南青　爭前6傾力而戰

甲一男籃聯賽今晚（周二）頭場由康仁福建大戰南青，福建近期回勇，錄得3連勝，今場面對同屬中游份子的南青，為爭入前6勢必傾力而戰！（港台電視32及on.cc東網周二晚上7時直播）

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康仁福建聯賽加入外援李察士後戰力提升不少，踏入季中球隊默契亦大有改善，近期連挫晉裕、崇德飛鷹和建龍飛馬重返勝軌，現時錄得3勝2負排積分榜第5位，士氣如虹。李察士對建龍飛馬一戰攻入19分，另加13記籃板，射手楊瑞鴻亦表現稱職，交出18分，協助福建以65：57拿下3連勝。楊瑞鴻本月首次入選香港隊，參加港澳埠際賽和粵港盃，吸收更多比賽經驗，對福建來說亦是好事。

康仁福建控衞黃律堯希望帶着4連勝迎接12月20日對南華一戰，他表示：「我們會延續一貫打法，防守行先，打好反擊快攻，南青有很多年輕球員，但也不能掉以輕心，希望能減低對手三分命中率，爭取勝利。」

南青作為甲一唯一的全華班球隊， 今季面對各隊外援吃了不少苦頭，不過上場對永倫戰況其實不算一面倒，第2至4節每節僅負3分，最終由陳仲儒和蕭俊傑各得12分下，以67：87告負。今場將是康仁福建和南青今季第2次碰頭，銀牌賽福建以79：44取勝，南青中鋒司徒偉傑表示，對手外援及本土球員都有一定實力，希望球隊保持爭勝心：「對比之前落後時的情況下，大家的韌力更強，防守沒有鬆懈，希望餘下賽季會繼續有進步。今年大部份球隊嘅外援都會係內線，要守住他們確實好難，我會盡量令他離開顏色地帶，希望可以減低他的籃板次數，搶籃板再得分的機會。」

甲一男籃聯賽

今日賽程（11月28日）

時間：

7：00pm 康仁福建 對 南青

8：40pm 永倫 對 香港東方

地點：灣仔修頓場館

門票：成人正價票60元，長者學生優惠票40元