甲一尾場PPV直播　永倫香港東方硬碰硬

甲一男籃聯賽今晚（28日）尾場上演「黃藍對決」精彩大戰！永倫和香港東方今季保持全勝勇態，「黃金戰士」在銀牌賽不敵東方，聯賽換上新居港外援柏斯後表現更上力，今場能否成功復仇，爭得有利位置，值得留意！（on.cc東網周二晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

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香港東方於今季銀牌賽以97：68擊敗永倫，不過「黃金戰士」在聯賽換上新外援柏斯後「脫胎換骨」，柏斯夥拍「雙槍」韓天次和何倚富愈見默契，帶來意想不到的進攻火力，近5戰平均淨勝22分。事實上，永倫防守亦比以往加強不少，今季在全方位提升下，已由「Big 4」第4，一躍成為今季爭標熱門之一。

東方的基拔今場雖因傷上陣成疑，不過球隊同樣愈戰愈勇。上場對南華，東方上半場落後2分，兩大中鋒卜聿揚和麥洛連更在第4節先後5犯離場，但最終仍能以86：80取勝，拿下今季第5勝。該仗東方本土球員表現突出，徐遠征貢獻16分、17個籃板，朱梓鎔亦在第3節連得11分，助球隊逆轉形勢。

東方的徐遠征、卜聿揚和梁嘉顯近日有份代表香港隊出戰粵港盃，徐遠征更在對次回合對廣東隊轟入全場最高24分，可見其狀態理想，今場或能挺身而出，為球隊增添火力。另外，東方在巴拿莫域領軍下防守愈見穩固，過去5戰場均將對手壓低至58.2分，為聯賽最低失分率之球隊，且看永倫如何攻破東方防線！