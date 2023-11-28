【有片】C朗闖亞冠16強　要求棄判12碼贏掌聲

周二(28日)凌晨亞冠盃分組賽，有C朗拿度壓陣嘅艾納斯，主場0比0悶和柏斯波利斯，仍然提前1輪鎖定E組首名，亦令C朗首度進身亞冠盃淘汰賽。C朗今場雖然冇波入，但仍然成為焦點人物，佢上半場曾經博到12碼，但就主動向球證示意對手並冇犯規，要求棄判12碼，誠實行為贏盡掌聲。

奪標熱刺艾納斯今仗主場出擊，開波2分鐘即有事發發，C朗禁區內疑似被踢跌，球證直指12碼點，不過C朗起身後即不斷揮手，示意對手並冇踢到自己，最終球證翻睇場邊電視後決定取消判罰。艾納斯17分鐘有拉查美粗野犯規被逐，C朗亦喺比賽尾段撞傷膊頭離場，最終兩隊0比0握手言和。

曾經5奪歐聯冠軍嘅C朗，今屆首次出戰亞冠盃即順利晉級16強淘汰賽，向首個亞洲冠軍獎盃進發。C朗今場誠實要球證棄判12碼舉動，獲網民一致讚揚：「難以置信嘅體育精神」、「解釋到C朗點解係世界第一」、「C朗嘅態度同性格，就係佢同一般球員最大嘅分別」。