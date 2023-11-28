狼隊再被「屈」12碼 補時2比3不敵富咸

周二(28日)凌晨英超獨腳戲，富咸主場3比2擊敗狼隊，今場比賽出現3個爭議12碼，包括富咸喺94分鐘嘅「絕殺」。不過狼隊領隊加利奧尼爾賽後表示，球證梳士巴利承認其中1個12碼為誤判，而狼隊今季已經第5次成為12碼錯判嘅「受害者」。

今仗節奏明快，富咸7分鐘由伊禾比先開紀錄，狼隊22分鐘憑馬菲奧斯根夏追平。59分鐘卡亞尼為富咸博到12碼，韋利安操刀再度領先，但狼隊75分鐘亦博到12碼，黃喜燦主射追成2比2。戰至補時4分鐘，富咸前鋒哈利威爾遜禁區內被踢跌，韋利安再次操刀射入，協助富咸贏3比2。

狼隊主帥加利奧尼爾完場後同球證梳士巴利喺球證房會面，奧利爾事後表示：「球證同意富咸第1個12碼係誤判，佢話如果VAR有叫佢去場邊睇片，佢會推翻判罰，但好遺憾冇人指示佢去翻睇......我哋今季因VAR嘅判決冇咗7分。」狼隊係今季12碼最大苦主，無論係應得12碼被無視，或者被「老屈」，之前對曼聯、盧頓、紐卡素同錫菲聯都有不利嘅判決，當中3個球證喺誤判後被貶落英冠執法。