10月份「最佳撲救」：晉峰麥梓軒

晉峰門將麥梓軒在10月7日對大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」兼職業生涯地標戰中，救出馬卡雷拿的射門，獲球迷選為【聚大金鳳特約】10月份「最佳撲救」，他對能夠面對兒時愛隊時，交出好表現感到十分夢幻。

小時候為大埔球迷的「梓軒」，職業生涯首場賽事正是與「綠戰士」交鋒，更收穫10月份「最佳撲救」，雖然難阻「粉紅兵團」落敗，但他至今仍相當難忘，他笑道：「我細個係撐大埔，點知第1場波就對番佢哋，表現唔差之餘仲攞到『最佳撲救』，好似發緊夢咁！可惜大埔實力強啲，輸波點都有啲唔開心。」回顧作出撲救的一剎，他指賽後觀看片段，才得悉該記撲救頗具難度：「比賽嗰陣淨係想救好每1球，冇諗太多。」

「梓軒」又稱當時隊友龐焯熙隨港隊出戰亞運，令球隊只剩兩名門將，加上賽程頻密，使自己在聯賽得到出場機會，直言對此感到意外：「開季之前諗住多數喺盃賽先有得出，但Bear（龐焯熙）去打亞運，畀到機會我喺聯賽上陣，所以真係好開心。」這位港超新丁亦相當「識做」，表示已經請全隊食飯，慶祝獲獎：「知道自己攞獎之後，隊友都好開心，所以請食飯走唔甩㗎啦，要同大家開心吓。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）