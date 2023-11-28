10月份「最佳金球」：冠忠南區陳傲軒

港超聯10月高質「士哥」多到數唔晒！其中聯賽理文主場與冠忠南區的一場入球騷中，就有3個入球入圍候選名單，最終南區翼鋒陳傲軒的「美斯式入波」脫穎而出，當選【聚大金鳳特約】10月份「最佳金球」。陳傲軒不忘感謝南區給予機會，並希望今季入球數字能有所提升，以報答教練的信任。

南區10月初於作客將軍澳運動場，硬撼上季聯賽2哥理文，雙方於比賽中競爭激烈，並合力炮製出不少高質入球，其中南區翼鋒陳傲軒也有斬獲，戰至40分鐘，他在左路連續多下精彩盤扭，推過理文後衞徐宏傑窄角度起腳建功。「當時臨近上半場尾段，球隊踢緊防守反擊戰術，自己上腳時間較少，既然嗰陣喺邊線有好機會，我就諗不如試下自己1對1。」陳傲軒回憶起當時的決定。

這個「美斯式入波」也是陳傲軒今季開齋波，這位連續第2季由傑志外借至南區的20歲翼鋒，上季幫助南區於「賽馬會菁英盃」封王後，也希望今季在成績上有所突破：「上年南區攞咗『賽馬會菁英盃』冠軍，畀咗我哋好大信心，今季野心係大咗，當然希望喺其他賽事都有斬獲。」今季陳傲軒獲南區重用，開季5場聯賽皆為球隊擔正，他說希望用更多入球報答會方和教練團的信任：「前線球員嘅責任就係為球隊入波，自己入波數字唔係特別高，希望入波陸續有嚟。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月‧劉智樂（標準流浪）

9月‧查理史葛（傑志）

10月‧陳傲軒(冠忠南區)