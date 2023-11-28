丹恩奴域：水手可力剋仁川聯

自從仁川聯於首輪分組賽作客以4比2爆冷擊敗橫濱水手後，此分組的形勢便出現了很大的轉變。

橫濱水手之後3輪分組賽全勝，相反仁川聯對上兩輪分組賽對FC山東皆輸波，所以，我認為如果仁川聯今仗未能於主場獲勝的話，他們就不會有晉級機會了。

最大的問題是，究竟橫濱水手會否派出最強11人應戰。隨著神戶勝利船上周六提早1輪於日職封王，水手亦宣佈衛冕失敗，本土聯賽方面已沒有後顧之憂，換言之，監督梅斯卡特或許會派出之前甚少起用的主力球員上陣。

安達臣盧比斯、艾爾巴及恩蘇沙這個巴西鐵三角很少在亞冠盃一同上場，但由於水手如今位於分組榜首位置，或許是一個好時機讓這幾位星級前鋒上陣。

無論監督奇雲梅斯卡特會派出哪位球員上陣也好，球隊的風格將會維持一樣：保持控球在腳，有耐性地建立攻勢，再嘗試找出對方防守上的漏洞。

雙方首輪分組賽碰頭的時候，仁川聯容許水手取得大部份的控球權，然後於反擊攻勢時取得入球，這個部署當時相當奏效。我認為，今仗他們會執行類似的踢法，不過橫濱水手今次將會有備以來。

保羅荷西麥普古需要擔當重要角色。如果他可以於中場中路搓傳得宜，以凍及為球隊策動攻勢的話，仁川聯陣中的謝素費南迪斯及靴南迪斯洛迪古斯等危險人物，就能夠以高速作出接應，並為我的好友史堤芬穆高沙製造入球機會。

不幸的是，仁川聯陣中幾位主力球員因傷缺陣，導致球隊於季尾階段相當艱難，因此，我認為作客的橫濱水手今仗可獲勝而回。