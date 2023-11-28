朗斯大諗頭　想邀請華拉尼回巢

法甲球隊朗斯今屆歐聯有唔錯表現，仍有機會爭出線，但聯賽成績退步，會方計劃明年1月冬季轉會市場重開後增兵，教練法蘭克凱斯表示，希望邀請曼聯中堅華拉尼回巢幫手。

盛傳華拉尼不滿失去正選，有意離開紅魔鬼，主帥坦哈格亦同意放人，朗斯教練法蘭克凱斯出戰歐聯作客阿仙奴前夕，話好歡迎華拉尼回巢：「如果華拉尼想返嚟，我哋一定歡迎，但能否達成合約協議又係另一回事，因為拜仁慕尼黑、沙特阿拉伯球會可以向佢開出巨額薪酬，呢方面我哋比較輸蝕。」

現年30歲嘅華拉尼出身於朗斯青訓系統，2010/11年球季升上朗斯一隊，表現出色，迅速被皇馬收購，捧過3次西甲及4次歐聯冠軍等多項錦標，所以法蘭克凱斯希望華拉尼將過去成功經驗帶回母會，幫助年輕一輩球員成長。

另外，朗斯前鋒艾爾華希今夏拒絕車路士邀請，選擇由蒙彼利埃加盟朗斯，佢今屆歐聯上陣4場入2球，表現光芒四射，呢位20歲法國新星再次成為各大球會爭奪目標，熱刺、阿仙奴有意提出斟介，估計佢嘅身價已由3,500萬歐元(約3億港元)急升至6,000萬歐元(約5.1億港元)。