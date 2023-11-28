香港金牛開操備戰新季　楊睿騏望保持強壯爭佳績

首季進軍NBL全國男子籃球聯賽便躋身季後賽的香港金牛，為爭取在來季更上一層樓已提前開操，明星後衞楊睿騏許下願望，期盼保持健康及弗爆狀態，衝擊更好成績。

儘管距離新一季NBL開季尚有一段時間，香港金牛已集合球員正式開操，以提升新舊球員間的默契。今次有不少熟面孔進入訓練營，包括梁兆華、楊睿騏、畢繼光等，兩位上周新加盟的內地球員侯天一和楊凱也已向球隊報到。身高達2米05的侯天一司職4、5號位，憑身高優勢擅長在禁區取分。侯天一的特點是名「空間型內線」，內線有統治力外，外線的三分球命中率亦超過4成，其能內能外的屬性將為香港金牛帶來更豐富進攻手段。

操練第一天，金牛隊教練團安排了基本恢復性訓練，讓球員們進行投球、運球及重量訓練等。新加盟金牛隊的前CBA球星朱松瑋首次與金牛操練，他表示：「整個團隊們都非常有活力，大家都十分投入訓練中。所有隊員們都非常好相處，相信大家未來在場上一定能有足夠的默契！」

至於表現搶鏡的楊睿騏對新球季非常期待，目標要打出比上季更好的成績：「有了上賽季的經驗，自己心理及身體技術上都有所成長，期盼自己在下個賽季能夠有更強壯的身體及更全面的技術應付整個賽季，希望金牛的所有隊友們都能夠保持健康的身體，一起衝擊更好的成績！」金牛隊在休賽季期間舉辦多項活動，包括校園探訪，球隊將於明天（11月29日）到將軍澳寶覺中學推廣籃球運動。