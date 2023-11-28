希亞路：PSG為復仇勢全力捕鵲

雙方對上一次對壘，紐卡素主場以4比1大勝巴黎聖日耳門(PSG)，但今時不同往日，毫無疑問今場賽事的戰情將會十分不同。

首先，紐卡素現時有多位主力球員因傷停而缺陣，當中包括辛度東拿利、哥林威爾遜、保治文及丹般恩等。第二，PSG主場出擊戰鬥力更加強勁，目前為止兩場主場分組全勝兼且沒有失球，但於客場卻表現卻差勁，之前兩場作客分組賽皆敗陣而回。

我認為令人感到興奮的地方，就是PSG如今不再是一支擁有多位球星坐鎮的球隊，他們是一支年青當打以及充滿潛質的球隊。基利安麥巴比是球隊的核心，但陣中還有高路梅安尼、李康仁及干卡路等質素相當之高的前線攻擊球員，而他們都是非常成功的收購，證明球會正在為未來而建立球隊。

奧士文尼迪比利自從由巴塞隆拿轉投後表現出色，所以他們有多位球員能夠為紐卡素帶來傷害。另外，一對閘位球員阿舒拉夫及盧卡斯靴南迪斯預計將不斷上前助攻，故此，我認為PSG將會排出一個攻擊型陣式。

今仗對紐卡素來說，將會是一個艱辛的挑戰，但他們知道自己有能力作出一戰。其領隊艾迪賀維將會要求球隊不停走動以及遵從賽前的部署，並要嚴密看管對手及作出硬朗攔截。

我預期外號「喜鵲」的紐卡素於自由球攻勢時相當具危險性，特別是因為有捷比亞的精準傳送，而安東尼哥頓及米基爾阿米朗的速度亦將會在反擊攻勢時大派用場。前線方面，阿歷山大伊沙克定要好好把握僅有的機會轉化為入球。

不過，巴黎聖日耳門在主隊球迷的支持下，將會交出比紐卡素更佳的表現，預計主場出擊的PSG最終可獲勝，報回首循環輸波之仇。