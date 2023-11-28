學界足球　男拔大勝衞冕聖若瑟入決賽

「港九區D1中學校際足球比賽」A Grade 4強，周一（27日）假石硤尾公園足球場上演，其中衞冕的聖若瑟書院惡鬥拔萃男書院。最終男拔憑標準流浪中場趙正宇個人上演帽子戲法，以5比2大勝而回，順利躋身下周一的決賽，將會面對香港國際學校。

男拔小組以全勝姿態晉級，相反去屆D1兼精英賽冠軍聖若瑟，分組賽曾不敵香港國際學校，次名出線下令4強，提早上演去年D1及精英賽決賽翻版。上年兩次交手同樣落敗的男拔，今場入局極快，8分鐘已先開記錄，效力港超標準流浪的趙正宇右路開出角球，隊長陳丞臻前柱頂入。但28分鐘形勢一般的聖若瑟卻追平，劉宇浩接憑傳送，力壓對手快射得手，半場兩隊踢成1比1。

易邊後男拔繼續搶攻，45分鐘趙正宇勁射近柱，皮球直飛死角破網。7分鐘更再下一成，

中堅詹皓臻在一次角球混戰下射入空門。男拔之後未軟手腳，趙正宇5分鐘內再連入兩球，男拔遙遙領先5比1。完場前聖若瑟雖憑傑志中場袁振謙追近，但最終為時已晚，仍至2比5大敗而回，4強止步下無緣衞冕。

至於另一場4強大戰，香港國際學校早段領先下，最終以1球擊敗英華書院，相隔3年再入決賽。