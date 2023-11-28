AC米蘭多蒙特「細」均力敵

歐聯F組，AC米蘭主場對多蒙特，A米4戰得5分排第3，今仗火併4戰得7分排榜首嘅多蒙特，賽果對出線同樣關鍵。A米為爭出線，今仗不容有失，定必步步為營唔會犯險，多蒙特兩勝紐卡素後升上榜首，形勢相當有利，今仗作客勢必加強防守，佢哋近9場歐聯全開2球或以下，捧2.5球入球細啱數。（Now 646周三凌晨4時直播）

AC米蘭上輪憑老少前鋒組合拉菲爾利亞奧同基奧特建功，主場2比1反勝巴黎聖日耳門，奮戰至第4輪先打開勝利之門，同時保持出線機會，不過佢哋上場能夠贏波只因對手壓得太前，畀佢哋有機會打反擊，整場控球率只得30%，但今場對手係多蒙特，到時A米要主動搶攻，又係另一回事。

睇番「紅黑兵團」今季聖西路主場賽事，聯賽主場6戰僅入8球，入球數字係前列各隊中最少，歐聯2場主場僅入2粒，可見佢哋攻力唔係太強，加上拉菲爾利亞奧受傷缺陣，今場入波唔會多。

至於多蒙特喺聯賽成績倒退，依家歐聯排喺榜首，自然要集中精神踢好歐聯賽事，佢哋喺歐聯防守出色，小組4戰僅失2球，近9場歐聯全開2球或以下，包括首循環同A米踢成0比0，2.5球嘅入球細值得再追。

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