死亡F組關鍵戰　PSG收「素」冇手軟

歐聯「死亡F組」最後兩輪生死戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰紐卡素。F組4大勁旅目前只有3分差距，出線同出局界線極微，各隊實力接近下，地利成為勝負關鍵。PSG主場威力強大，各項賽事喺主場經已6連勝，今場生死戰勢必打爆殘陣紐卡素。（Now 643周三凌晨4時直播）

PSG原本被視為小組出線大熱，但佢哋不擅作客，成為陷入危機最大原因，PSG小組2場作客分別不敵紐卡素同AC米蘭，但返到主場就非常醒神，2比0輕取多蒙特以及3比0大炒AC米蘭。

事實上，PSG主場氣勢強勁，近6仗主場全勝兼有5場不失球，近5仗主場都數對手3球或以上，霸氣十足。加上PSG上場聯賽5比2大破摩納哥，王牌前鋒基利安麥巴比近2場入4球狀態大勇，高路梅安尼、奧士文尼迪比利同干卡路亦齊齊數胡，火力相當驚人。

另一邊廂，紐卡素小組2連敗後位居榜末，想出線今仗非勝不可，可惜「喜鵲」今季多線作戰下經已兵疲力盡，哥林威爾遜、哈維班尼斯、祖爾韋洛克、丹般恩等主力全部養傷，上場英超激戰車路士又付出巨大體能，今仗作客難有招架之力，PSG呢3分志在必得，主勝穩開。

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