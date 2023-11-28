亞冠盃　或再臨危受命　王振鵬：壓力一定有

傑志周三（29日）將主場出戰「亞冠盃」F組分組賽，於香港大球場惡鬥韓職球隊全北汽車。當中已年屆39歲的門將王振鵬，有望繼上屆16強不敵巴吞聯後，再次為「藍鳥」把守最後一關，賽前他承認感到一定壓力，希望今場盡量以穩陣行先。

由於保羅上場聯賽對冠忠南區，受傷退下火線，令後備門將王振鵬比賽尾段需要入替，幸好成功保持不失，為傑志取得1分，他坦言滿意發揮：「起碼攞番啲比賽感覺，其實今年『阿橋』（郭劍橋）轉做龍門教練之後，幫到好多手，始終佢熟悉我，雖然自己年紀大，但目前狀態都幾好。」對於今場亞冠分組賽或再臨危受命，「阿鵬」直言有一定壓力：「冇諗過今場有機會落場，仲要關乎到爭出線，亞冠多人關注，唔同本地賽事，咁耐冇踢過依啲大型國際性賽事，自己都想踢好啲畀球迷睇。」

「阿鵬」對上一次在亞冠上陣，已經是2022年8月19日對巴吞聯的16強賽事，惟當時球隊卻以0比4大敗而回，「阿鵬」表示該場自己表現未如理想，面對全北希望踢得更好，為球隊爭取勝利：「韓國球隊不嬲難踢，體能、身體質素都好出色，要做好防守先。上屆16強踢得唔好，出現失誤導致球隊輸波，今場會提自己放鬆心情，目標盡量穩陣啲，畀好啲波。」