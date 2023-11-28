亞冠盃　最後一場主場出擊！傑志鬥全北非勝不可

港超球隊傑志周三（29日）坐鎮香港大球場，主場出戰「亞冠盃」F組尾二一輪分組賽，硬撼韓職勁旅全北汽車。兩隊為保持出線希望，今場同樣非勝不可；首循環交手「藍鳥」僅負1比2，惟球隊近況回勇，加上擁有主場之利，必定力爭復仇，預計有一番惡鬥。（HOYTV 76台周三晚上6時直播）

傑志上場分組賽作客1比1逼和榜首曼谷聯，取得今屆亞冠第1分，暫代主教練金東進（Kim）指爭奪最佳次名未絕望，面對實力分子全北汽車會盡力爭勝：「首循環作客全北踢得唔算差，有信心可以再踢一場好波，球隊喺亞冠成日都落後嚟踢，要避免再發生。」Kim續指今場為「藍鳥」在亞冠最後一場主場賽事，呼籲球迷踴躍入場支持：「球迷喺現場打氣，對球員肯定有正面幫助，但我都明白踢6點，大家未必趕得切入場，絕對會削弱我哋主場優勢。」陣容方面，「藍鳥」除潘沛軒上場領紅需要停賽，早前聯賽受傷退下火線的門將保羅，連同倒戈的南韓射手金信煜射亦上陣成疑，而新援迪美路夫則因未有註冊，只能作壁上觀。

基爾頓上場聯賽停賽，這名巴西籍中場笑言可養精蓄銳，迎接今場大戰，他提到「藍鳥」各項賽事已錄得6場不敗，有信心今場可以延續勇態，目標全取3分：「全北實力好強，首循環輸波有啲唔好彩，後防咁啱有幾吓唔集中。但球隊近況好好，依場波對爭出線十分重要，希望自己可以開齋，幫傑志贏波。」

至於有份出席賽前記招的陳晉一，表示希望能夠踢出「傑志風格」：「今場係傑志今屆分組賽最後一場主場賽事，我覺得大家已經喺依項賽事累積咗唔少經驗，我哋會保持傑志一貫踢法，有信心能夠證明球隊有能力同亞洲最強球隊抗衡。」

曾兩度於「亞冠盃」封王的全北汽車，今屆分組賽表現飄忽，尤其作客表現欠說服力，先後造訪曼谷聯及獅城水手都落敗而回，賽前與水手同積6分，暫時僅以得失球差壓過對手排F組次席。首循環對傑志，因要為南韓出戰亞運無緣披甲的白昇浩、宋敏圭等主力，今場都有望候命，而前鋒宋敏圭上周六於韓職取得1入球1助攻，幫助球隊擊敗FC光州，打破各項賽事3場不勝頹勢，「藍鳥」需多加提防。

全北隊長洪相好曾在2018年「亞冠盃」，隨隊赴香港作客傑志，他在賽前記招表示今次來港天氣不俗，草地質素也不算太差，以球隊出色的近況，相信今場有力繼首循環，再次全取3分。

傑志 4-3-3

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 89.恩查 7.明加索夫