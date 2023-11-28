康仁福建大勝南青　甲一聯賽4連勝

香港甲一籃球聯賽周二（28日）頭場賽事，康仁福建憑外援李察士取得全場最高的23分20籃板，楊瑞鴻射入14分，以73比46大勝有關雋陶取得全隊最高13分的南青。

近況相當理想、賽前已錄得3連勝的康仁福建，面對南青第1節開局有楊瑞鴻和蔡龍德各取4分，加上居港外援李察士貢獻兩個封阻，以10比5領先，而南青的關雋陶在這節侵略性十足，多次搏得犯規，首節在罰球線7射4中，包括搶到進攻籃板後搏得「and 1」，不過福建其後有廖鈞浩於外線建功，李察士再添8分11籃板，助球隊拉開21比13完第1節。

南青次節繼續陷於劣勢，其中籃板方面明顯輸蝕，福建往往可以射到入為止，並藉此擴大領先優勢至26比13，南青就有關雋陶及陳仲儒先後射入3分球，區浩軒亦快攻上籃得手，追至21比27，不過福建有李察士和楊瑞鴻挺身而出在禁區成功搶分，一度把分差再度擴大至雙位數，福建半場以35比27領先，當中李察士錄得15分15籃板，南青則憑關雋陶攻入11分，一直緊咬分數。

李察士第3節開始後不久就搏到「and 1」，把優勢擴大至11分，惟蔡龍德、林羽及楊瑞鴻此時已錄得3犯，令福建被逼減少3人上場時間，但依然成功守住領先，黃子謙於外線「發炮」後，福建反而拉開44比30，並以48比34的差距進入最後1節。福建第4節得勢不饒人，打出8比1的攻勢，林羽命中1球中距離後亦終於開齋，最終球隊贏73比46完場，聯賽4連勝。

經過頭兩場聯賽適應後，李察士表現漸入佳境，帶領福建走出兩連敗的陰霾，打出4連勝，他賽後受訪直言與隊友默契明顯有所提升，盼望助球隊以更高排名完成賽事：「我覺得隊友之間的化學作用愈來愈好，大家都很努力為球隊作貢獻，希望之後可以延續連勝走勢，我深信只要我們打出應有水準，球隊絕對有能力取得好成績。」

不過福建下場將會面對大挑戰，硬撼上屆聯賽盟主南華，李察士表示會奮力一戰：「好期待可以與南華交鋒，我們會努力交出好表現，盡力取勝。」