激到爆！香港東方尾段反撲挫永倫　豪取6連勝

甲一男籃聯賽周二晚（28日）尾場上演「黃藍對決」，永倫雖有泰那復出轟32分，但香港東方憑麥洛連奪34分及拉下14個籃板，加上隊長陳兆榮貢獻16分，以88：79打破永倫不敗之身，並取得聯賽6連勝升上榜首。

賽前永倫和香港東方都是5戰全勝，今場永倫有泰那傷愈復出正選登場，首節已極速入局，轟入3記三分球，單節攻入10分。不過永倫外援柏斯被東方麥洛連牽制，首節只得1分進帳，麥洛連和梁嘉顯各得9分和7分，助東方首節領先23：19。

麥洛連第2節初段兩次籃底得分，連同朱梓鎔的罰球，一度為東方拉開7分差距。永倫則由泰那控制大局，外線發炮得手，又在3人防守下入楔上籃得分，之後再急停跳射得分，助球隊反超前，柏斯此節亦愈打愈順，單節轟9分。泰那幾乎無人能擋，最後在「0度位」轟入壓哨三分球，帶領永倫半場領先42：37。

換邊後，泰那繼續利用突破能力，籃底助攻柏斯，韓天次亦轟三分球，助永倫第3節一度領先多達10分。東方憑徐遠征轟「long 2」、梁嘉顯三分球及陳兆榮跳投得手，打出9：0攻勢，追至46：47，可惜徐遠征亦在此節足踝受傷，一度退下火線。沉寂兩節的何倚富此節尾段終於「解鎖」，不但連得4分，更「no look」助攻文俊傑得分，連續創造6分，助永倫以66：59繼續領先。

香港東方隊長陳兆榮在第4節挺身而出，個人連取5分，加上麥洛連補籃成功，追成66：66。永倫曾拉開4分，但又被陳兆榮和朱梓鎔攻入三分球而咬住比分。雙方之後大演攻防戰，永倫何倚富轟「三分彈」，東方麥洛連轉身上籃博得「and 1」，何倚富再殺入籃底得分，但東方亦有朱梓鎔突破上籃得手，追平79：79，東方最後3分鐘氣勢強勁，麥洛連搶6分，徐遠征連過兩人上籃成功，最終東方以88：79取勝。

香港東方中鋒麥洛連豪取全場最高34分，另加14籃板，陳兆榮第4節轟8分，今場貢獻16分，另外梁嘉顯和徐遠征各得13和10分。永倫泰那轟32分、4助攻，柏斯21分、18籃板。