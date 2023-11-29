PSG獲爭議性12碼　補時8分鐘逼和紐卡素

周三(29日)凌晨歐聯「死亡F組」，巴黎聖日耳門(PSG)踢到補時8分鐘，靠基利安麥巴比射入1球爭議性12碼，主場以1比1逼和紐卡素，由瀕臨出局到轉危為安，出線形勢樂觀。

巴黎聖日耳門10月作客以1比4大敗於紐卡素腳下，今仗返回主場踢到24分鐘就失守，紐卡素中場米基爾阿米朗遠射，雖然被門將基安盧基當拿隆馬撲出，但前鋒阿歷山大伊沙克反應夠快，第一時間補射入網。

PSG之後傾力反擊，全場多達31次射門，反觀紐卡素只有5次射門，但呢支法甲豪門一直老鼠拉龜，無從入手，直至補時出現爭議性一幕，PSG翼鋒奧士文尼迪比利禁區右路傳中，近距離省中紐卡素後衞利夫拿文度胸口再彈中手，球證睇完VAR之後，認為利夫拿文度犯手球，判罰12碼，基利安麥巴比主射入網，為PSG驚險逼和1比1。

紐卡素原本贏波可以升上第2位，但最後時刻跌咗2分，現時同AC米蘭一樣得5分在手，雙方將於下輪最後1場分組賽交鋒決生死。至於PSG執番1分之後，以7分排第2位，下輪作客已經出線嘅多蒙特，只要贏波就一定可以出線。