A米防線崩潰　多蒙特率先逃出死亡之組

周三(29日)凌晨歐聯「死亡F組」另1場賽事，上屆4強份子AC米蘭頹勢未止，主場以1比3不敵多蒙特，根據OPTA統計，呢支意甲球隊自2011年11月之後，首次歐聯主場失3球。德甲勁旅多蒙特全取3分之後，提早1輪取得出線權，率先逃出死亡之組。

開賽6分鐘，AC米蘭原本可以先開紀錄，當時多蒙特中堅尼高舒洛達碧克喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，但A米前鋒基奧特主射12碼，冇力度又冇角度，被門將基哥高保撲出。僅過4分鐘，輪到AC米蘭後衞卡拿比亞喺禁區內犯規，被判罰12碼，多蒙特由馬高列奧斯主射入網。

AC米蘭雖然由卓禾斯窄角度射入扳平，但換邊之後，始終未能改善防線鬆散問題，被多蒙特19歲小將拜奴基天斯，以及後備上陣前鋒卡廉艾迪耶美射破大門，輸1比3。

多蒙特贏波之後有10分在手，拋棄AC米蘭及紐卡素5分，提早1輪取得16強席位，但係入波功臣馬高列奧斯比賽末段傷出，未知需要抖幾耐。至於AC米蘭下輪必須作客擊敗紐卡素，加上巴黎聖日耳門輸畀多蒙特，先至可以出線。