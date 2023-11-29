喜舞吧！三個舞壇大賽12月伊館上演

譚永森及太太Anastasia在發佈會上即場表演。(相片由中國香港體育舞蹈總會提供)

中國香港體育舞蹈總會在緊接霹靂舞世界系列賽後，下月將於灣仔伊館舉行一連三個舞壇大賽，包括「WDSF 拉丁團隊舞世界錦標賽-香港 2023」、「DSA 亞洲體育舞蹈專項錦標賽-香港2023」及「亞洲先進體育舞蹈錦標賽-香港2023」，預計吸引約1000名來自世界各地的舞林高手匯聚香港，跟一眾香港精英代表爭上頒獎台。

首次在港舉行的「WDSF拉丁團隊舞世界錦標賽 」極具觀賞性三項大賽都是圍繞主題「喜舞吧!香港」（Let’s Dance in Hong Kong），希望在節日氣氛襯托下，為觀眾帶來連場賞心悅目、的賽事。打頭陣的是將於12月18日首次在港舉行的「WDSF 拉丁團隊舞世界錦標賽 」。世界級頂尖隊伍（每隊包括八對男女運動員）將來港比賽，包括上屆世錦賽冠軍德國隊Grün-Gold-Club，他們將首次來到香港衛冕兼爭取「五連冠」。同場還有另一支德國的Blau-Weiß Buchholz。這項每年一度的世界錦標賽自1998年開始，今年已踏入第24屆，這是繼2018年於深圳舉行外，第二次在亞洲區上演。

中國香港體育舞蹈總會主席葉賜偉表示：「Formation（團隊舞）是一項觀賞性很高的比賽，就算不懂跳舞的觀眾，也會被吸引，試想想，每一隊八對共16人的組合一齊在舞池上跳出五個拉丁舞舞種，如何合拍地一齊演譯，難度很高，今次來港的都是世界數一數二的隊伍，歐洲及亞洲的舞風又截然不同，預期各隊帶來的震撼程度，會令所有人留下深刻印象。」

緊接Formation世錦賽，是12月20、21日一連兩日的「DSA 亞洲體育舞蹈專項錦標賽」。拉丁舞及標準舞各有五個專項-拉丁舞（森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞、牛仔舞）、標準舞（華爾茲、維也納華爾茲、探戈、狐步舞、快步舞），兩天的比賽共產生10面金牌。至今已有13個亞洲國家或地區報名參賽，屆時每個國家或地區最多只可派出兩對拉丁舞及兩對標準舞參賽，並規定每一對最多只可選擇兩個「專項」，預計超過200名亞洲頂尖舞者專程來港作賽。

由於香港是主辦方，可獲拉丁舞及標準舞各三對代表出賽，經過今年2023全年排名計分賽及賽前選拔賽後，已決出代表為香港爭取DSA「亞洲冠軍」的運動員，分別是拉丁舞：馬學謙、梁子；謝卓軒、徐康瑜；譚永森、Anastasia Novikova，以及標準舞：廖啟森、廖雲軒；柏永朗、林柏怡；Egor Nikolaev、李悅琛。

當中最為人熟悉是廖啟森及廖雲軒這對兄妹組合，近年在海外比賽闖出名堂，去年六月二人在「十項全能」（標準舞及拉丁舞共 10 種舞蹈）榮升WDSF「世界第一」，相比之下，二人更喜歡標準舞，在九月的成都舉行的第十一屆世界體育舞蹈節，二人創下標準舞兩個香港歷來最佳成績。至於譚永森（Winson）及太太Anastasia Novikova在今年四月參加香港排名賽事，即成全場焦點，這位在香港出世、七歲隨父母移居加拿大的舞壇高手，曾代表加拿大奪過無數國際獎項，包括2019年奪莫斯科世界錦標賽「十項全能」冠軍、2022 西班牙納龍大獎賽第四名（拉丁舞）及2023中國無錫大獎賽第五名（拉丁舞）；今年Winson回流返港，希望在未來的比賽代表香港參賽。

「亞洲先進體育舞蹈錦標賽 」不讓年青選手專美壓軸一項比賽，是12月29日的「亞洲先進體育舞蹈錦標賽 」，共有八個年齡組別，由35歲或以上至130歲或以上不等。賽項包括拉丁舞五項、標準舞五項，以及兩個項目共10個專項。

賽事資料

日期：2023年12月18至29日

地點：灣仔伊利沙伯體育館

門票：免費入場，不設劃位

可於中國香港體育舞蹈總會官方網站 www.dancesport.org.hk 登記，每場可領取 2 張門券，每人限領最多 5 場共 10 張門券

焦點賽事：

12月18日 WDSF拉丁團隊舞世界錦標賽-香港2023

12月20-21日 DSA亞洲體育舞蹈專項錦標賽-香港2023

12月29日 亞洲先進體育舞蹈錦標賽-香港2023