丹恩奴域：墨城破「甲」奪首名

今場賽事十分有趣，事關甲府風林分組賽主場全勝，而墨爾本城兩場作客分組賽亦都獲勝而回。

考慮到甲府風林只是一支次級聯賽的球隊，如今他們竟然排在H組榜首位置，絕對是一個超卓的成就。球隊搓傳得宜，妥善地執行球隊的戰術部署，亞冠盃的主場賽事表現相當強勁。

彼得烏達卡於甲府風林以4比1擊敗FC浙江的分組賽中，攻入個人今屆亞冠盃的首個入球，縱使已年屆39歲，他依然是球隊非常重要的一員。我清楚知道作為一位老將該怎樣應付亞冠盃的比賽，你需要保留力量及踢得聰明，彼得烏達卡兩樣事情都做得十分好。

由於甲府風林之前需要集中精力為升上日職而努力，所以他們不是每一場亞冠盃的比賽都派出最佳11人應戰。然而，今季日乙如今經已告一段落，換言之，陣中最佳及最具創造力的球員長谷川元希今仗有可能會於亞冠盃的賽事中處子登場。

墨爾本城上輪分組賽主場不敵武里南聯，成績未如理想，但他們出線形勢依然相當樂觀，作客表現更加出奇地好。

主力前線攻擊球員占美麥卡倫近況大勇，最近入球頻頻，更加代表澳洲國家隊上陣時大演帽子戲法，所以如果他的隊友能夠為他提供到機會的話，他今仗有可能會取得入球。有見及此，我認為馬連積高利斯及咸薩沙基等創造力甚佳的球員，將會擔當製造入球機會的重要角色。

今場賽事將會鬥得難分難解，任何一方都有能力獲勝，但我睇好墨爾本城最終可以全取3分而回。