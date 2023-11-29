曼聯盡地一煲　打「雷」大無畏

歐聯A組生死戰，加拉塔沙雷主場對曼聯，雙方都必須贏波，若然打和等同攬炒，預料會轄出去搶攻。尤其是土耳其勁旅加拉塔沙雷喺「地獄主場」狂熱氣氛支持下，踢法肯定更加進取。曼聯狀態回勇，加上「歐聯殺手」海倫傷愈可望復出，無懼同主隊駁火。加拉塔沙雷今屆4場分組賽總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周四凌晨1時45分直播）

榜首拜仁慕尼黑已穩奪首名出線，哥本哈根、加拉塔沙雷同樣有4分，曼聯以3分排包尾，餘下一個出線席位成為呢3隊之爭。加拉塔沙雷上次作客奧脫福球場，以3比2反勝曼聯，今仗有地利優勢，爭勝信心肯定更強。

事實上，加拉塔沙雷中前場球員人才濟濟，包括曾效力巴黎聖日耳門嘅射手莫路伊卡迪，兩位翼鋒薛耶治、韋費特沙夏分別踢過車路士、水晶宮，非常熟悉曼聯，伊卡迪、沙夏上次鬥曼聯，都取得入球，今仗有力再數胡。不過，加拉塔沙雷防線不穩，今屆4場分組賽失9球，恐怕難保清白之身。

另一邊廂，榜尾曼聯亦非勝不可，幸好球隊狀態有改善，上場英超以3比0大勝愛華頓，阿歷真度加拿祖倒掛金鈎射入世界波，固然精彩，連一向被指表現懶散嘅安東尼馬迪爾亦回勇，上仗博到12碼及射入1球。

雖然前鋒拉舒福特今場停賽，幸好另一位射手海倫已傷愈，可望復出，呢位丹麥國腳雖然今季英超仍未開齋，但踢4場歐聯入5球，包括首循環轟入加拉塔沙雷2球，可見佢轉戰歐洲賽，表現特別醒神，紅魔鬼有力攻破對手防線，合演入球騷。

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