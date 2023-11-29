希亞路：加拉塔沙雷主場降「魔」

今場賽事於伊斯坦堡進行，現場氣氛應該會非常熾熱，事關加拉塔沙雷知道只要獲勝，對手曼聯將會被淘汰出局。

雙方上次碰頭合演了一場瘋狂的比賽，最終加拉塔沙雷作客奧脫福球場以3比2勝出。我認為曼聯當日表現不錯，但個別球員的犯錯導致球隊輸波，加上3個星期前不敵哥本哈根後，紅魔鬼如今的出線形勢相當嚴峻。正所謂「屋漏偏逢連夜雨」，他們除了有拉舒福特坐波監之外，卡斯米路及基斯甸艾歷臣亦會因傷缺陣。

領隊坦哈格帶領的曼聯需要般奴費南迪斯交出好表現，剛於周日英超對愛華頓射入世界波的阿歷真度加拿祖亦有能力於邊路，為加拉塔沙雷的守衛帶來問題。或有望傷癒復出的海倫於頭4場分組賽一共攻入5球，乃是紅魔鬼陣中表現最佳的一員，如果一對翼鋒以及般奴費南迪斯能夠為他製造到機會的話，這位年青丹麥前鋒將可以再次取得入球。

加拉塔沙雷陣中擁有多位好波之人可以為曼聯帶來傷害。我肯定莫路伊卡迪、薛耶治、韋費特沙夏及艾度哥路將期待面對缺乏信心及頻頻出錯的曼聯後防。當他們進入狀態的時候，的確是勢不可擋。

由於紅魔鬼的防守相當不穩，我認為麥湯米尼需要在中場擔當重要角色，皆因他定要截斷加拉塔沙雷向前線4人的供應，所以他跟盧卡斯托拉拿於中路的大鬥法，實在非常關鍵。

但最大的問題是，曼聯經常出現失誤的後防能否抵擋得住加拉塔沙雷的猛烈攻勢呢？加上加拉塔沙雷於地獄主場氣氛將會令對手震耳欲聾，我認為紅魔最終將會失守，所以預計主隊加拉塔沙雷可獲勝，換句話說，曼聯將會於分組賽出局。