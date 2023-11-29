鄧俊文謝影雪入圍羽毛球年終賽　爭逐百萬獎金

世界羽聯周三(29日)公布入圍2023年世界羽聯世界巡迴賽總決賽的各項名單，混雙組合鄧俊文與謝影雪成為香港唯一能躋身這項年終賽的代表；比賽將於12月13至17日在杭州上演。

年終賽是羽壇季尾最高榮譽的賽事，每個項目只有8個名額，根據年終總決賽的排名積分確定，據悉今屆賽事總獎金達250萬美元，創歷來新高，而混雙冠軍則可獲21萬美元（約164萬港元），即使在分組賽出局也可袋走1.75萬美元(約13.6萬港元)。男、女單冠軍則可獲20萬美元(約156萬港元)。

8支入圍年終賽的混雙組合全部都是亞洲球隊，除了「鄧謝配」之外，中國及南韓均有兩隊組合入圍，包括中國的「雅思組合」的鄭思維／黃雅瓊。

至於男單方面，則由積分排名最高的日本球手奈良岡功大，印尼的Jonatan Christie位列第二，世界「一哥」丹麥的安賽龍及中國的石宇奇與李詩灃都在入圍名單之上，但港將李卓耀及伍家朗則未能參賽。

女單方面，剛在中國大師賽奪得冠、亞軍的中國陳雨菲及韓悅將在家鄉出戰，南韓的世界「一姐」安洗瑩、中華台北的戴資穎及西班牙的馬林都是奪標熱門。