亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽　港將主場爭殘奧資格

由中國香港傷殘人士體育協會主辦的「香港2023 World Boccia亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽」，將於12月6日至11日在馬鞍山體育館舉行，殘疾人奧運會3金得主梁育榮、BC3級世界「一姐」何宛淇等香港好手將強勢出擊，爭取巴黎殘奧運入場券。

是次賽事為2024巴黎殘奧計分賽之一，於團體賽及雙人賽奪金的運動員更可直接取得殘奧運參賽資格，因此匯聚來自18個國家及地區的高手，包括澳洲、巴林、中國、中華台北、中國香港、印度、印度尼西亞、伊拉克、日本、中國澳門、馬來西亞、蒙古、新西蘭、新加坡、韓國、泰國、菲律賓及阿聯酋。

港隊將會派出11名運動員出戰不同級別的個人賽、雙人賽及團體賽，包括張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林、陳錦洲，冀乘主場之利爭取佳績。

BC4級港將梁育榮對於香港時隔4年再辦國際賽感興奮：「今次比賽將分開進行男子和女子單打，這對於香港來說是一個很好的現象，因為香港女子隊在亞洲的實力相對較強，希望這次男子和女子的隊伍都能有好的成績。如果能在雙打或團體賽中拿到金牌，就能直接獲得巴黎殘奧的參賽資格，希望我們能夠充分發揮出自己的實力，為香港爭取更多的榮譽。」

至於BC3級女子世界排名第一位的何宛淇，則期待香港市民能夠到現場支持他們：「大家以往多數只能透過電視和新聞報道了解到我們的成績，今次可以讓更多人可以親眼觀看硬地滾球精彩對決，希望能夠得到大家的支持和鼓勵，給予我們更多動力，發揮出最好的水平。」