亞冠盃　傑志1比2負十人全北　篤定包尾出局

港超球隊傑志周三（29日）主場出戰「亞冠盃」F組分組賽，於香港大球場惡鬥韓職球隊全北汽車。下半場打多一人的「藍鳥」，雖一度靠恩查追近比數，但最終仍以1比2落敗，5戰僅得1分，提早一輪篤定以小組包尾出局。

傑志今場改由王振鵬把關，艾里奧、羅素扼守中路，查理史葛、基爾頓及米基爾坐鎮中場，入球重任落在恩查，明加索夫身上，保羅、祖連奴則因傷不在大軍名單。全北汽車則起用「全韓班」，隊長洪正好、金珍洙鎮守後防，白昇浩墮後派牌，支援朴才用、宋旻揆攻堅。

今場賽事改踢6點，仍吸引2,023人入場，全北汽車甫開賽即反客為主，2分鐘已先開紀錄，李東俊右路傳中，門前一輪混戰下，由文宣民近門射入。12分鐘全北差點再下一城，朴鎮燮接應角球頭槌攻門，被傑志守衞白界前成功解圍。傑志形勢未見太大起色，直至16分鐘才在前場博得罰球，但查理史葛罰球直射高出。

全北之後繼續搶攻，28分鐘中場白昇浩禁區頂施放冷箭可惜中柱。38分鐘傑志再度失守，宋旻揆前場逼甩羅素腳下球，單刀輕鬆射入。不過上半場尾段，鄭泰旭後場侵犯明加索夫直接領紅，打少一人的全北半場暫時領先兩球。

易邊後傑志積極反撲，54分鐘明加索夫遠射斜出。4分鐘後恩查再勁抽一腳，但被門將金禎勳擋出。65分鐘傑志錯失黃金機會，基爾頓起腳被門將撲出，伊高沙托尼無人看管下，門前補中又無功而還。

「藍鳥」之後換入費蘭度、鄭展龍加強攻力，69分鐘米基爾傳入禁區，恩查門前撞入，追近至1比2。4分鐘後更差點追平，明加索夫禁區內窄角度抽射惟無功而還。最終「藍鳥」無力回天，以1比2不敵全北汽車，全失3分下篤定排小組包尾，無緣晉級16強，最後一場將會作客面對獅城水手。

全北汽車最終險勝2比1，主教練彼得斯古賽後指對獲勝感到開心，但對己方後衞鄭泰旭，在臨完半場被直紅趕離場表示不解，令球隊下半場形勢變得被動，直言球證「毀了比賽」。至於全場最佳球員文宣民，則指踢少一人令球員下半場疲於奔命，將勝利歸功於防守球員及門將功勞。