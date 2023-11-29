亞冠盃　一度壓制全北　金東進：把握力未夠好

傑志周三（29日）坐鎮香港大球場出戰尾二輪「亞冠盃」分組賽，結果在踢多1人情況下，以1比2不敵南韓勁旅全北汽車，提前出局。傑志暫代主教練金東進（Kim），賽後承認球隊前場把握力欠奉，並談到對來無緣出戰亞洲頂級球會賽的看法，強調接下來球隊首要任務，是力爭在聯賽衞冕。

面對造訪的南韓勁敵全北汽車，上半場兩球落後的傑志，換邊後把握踢多1人的優勢，一度壓制對手並取得入球，雖然最終未能扭轉敗局，但Kim仍認為球隊踢出自己風格：「今場波好難踢，但我覺得今日球隊係展示到傑志嘅踢法，好不幸我哋因為失誤上半場兩度失守，但我哋直到比賽最尾都冇放棄，逼到對手陷入困境，今場比賽對我哋係好好經驗。」

他續指接手後已努力令球隊進步，從而在「亞冠盃」賽事與強隊抗衡：「今季傑志經歷好多轉變，我接手之後保持球隊一貫控球在腳踢法，但係需要令到球隊學識點樣應付『亞冠盃』賽事，點樣能夠同強隊周旋，今日我哋喺前場製造咗唔少機會，但前場把握力依然要再做好啲，希望透過訓練同比賽繼續進步。」

傑志近年多次征戰「亞冠盃」，惟亞洲足協（AFC）改制後，「藍鳥」即使於今季聯賽奪冠，來屆都無緣征戰最高級別亞洲球會級賽事，對此金東進表示：「我覺得傑志只要入到亞洲賽，無論係亞洲頂級或次級賽事，都係一次令球隊進步嘅機會，每次參賽都要踢出值得驕傲嘅表現。」Kim續指現時傑志於聯賽排名第二，強調球隊仍需要為力爭衞冕而努力。